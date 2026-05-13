"أبل" تخطط لإضافة كاميرا قابلة للتخصيص مع تجديد سيري في "iOS 27"

تعتزم شركة " أبل " تحديث تطبيق الكاميرا عبر منحه قابلية تخصيص كاملة، ضمن حزمة أوسع من التغييرات المرتقبة على واجهة المستخدم في الإصدار المقبل من نظام تشغيل "أيفون".

وفق النهج الجديد، سيتمكن المستخدمون من اختيار الميزات التي تظهر داخل تطبيق الكاميرا وتحديد مواقعها، بما يشمل أدوات التحكم بالفلاش، والتعريض الضوئي، والمؤقت، والدقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطوة لم تُعلن بعد، إن التغييرات الجديدة لا تقتصر على توفير تجربة أكثر تخصيصاً فحسب، بل ستجذب أيضاً المستخدمين المحترفين.

سيحمل التحديث الرئيسي المقبل لنظام تشغيل "أيفون"، iOS 27، تغييرات تصميمية ملحوظة تمتد إلى عدد من المزايا والتطبيقات، من بينها المساعد الرقمي "سيري" (Siri)، وخاصية البحث داخل النظام، إلى جانب تطبيقات مثل "سفاري" (Safari)، و"إيمدج بلايغراوند" (Image Playground)، وتطبيق الطقس.

وتعتزم "أبل" أيضاً إدخال تعديلات شاملة على مستوى النظام، تتضمن إضافة رسوم متحركة جديدة وإعادة تصميم أشرطة التبويب داخل التطبيقات.

كانت "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" كشفت يوم الثلاثاء هي الأخرى عن تحديثاتها الجديدة لأنظمة التشغيل وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كاشفةً عن نظام "أندرويد 17" ومنصة "جيميناي إنتليجنس" (Gemini Intelligence).

وأضافت الشركة مزايا جديدة، من بينها إمكانية إنشاء أدوات للشاشة الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وضع إملاء جديد، "رامبلر" (Rambler)، يزيل الكلمات الزائدة الشائعة أثناء التحدث، فضلاً عن تنفيذ مهام مثل مزامنة قوائم التسوق بين تطبيق الملاحظات وتطبيقات توصيل الطعام.

ومن المرتقب أن تكشف "أبل" عن نظام iOS الجديد ونسخة مطوّرة من "سيري" إلى جانب تحديثات لأنظمة تشغيل أخرى، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين حول العالم في 8 يونيو.

وتهدف تغييرات واجهة الاستخدام إلى تبسيط لغة التصميم "ليكويد غلاس" (Liquid Glass) التي طرحتها الشركة العام الماضي.

ورفض متحدث باسم "أبل" التعليق على الإعلانات المرتقبة.

فيما يلي أبرز التغييرات التصميمية المخطط لها في نظام " (iOS 27)، بحسب أشخاص مطلعين:

الكاميرا:

تخطط "أبل" لجعل واجهة تطبيق الكاميرا قابلة للتخصيص بالكامل، بما يتيح للمستخدمين اختيار أدوات التحكم الخاصة بهم، أو ما يُعرف بـ"الويدجت"، والتي تظهر أعلى واجهة التطبيق.

سيواصل التطبيق الانطلاق من نفس الإعدادات الحالية، بما يشمل خيارات دقة التصوير، والوضع الليلي، والفلاش، والصور الحية، لكن سيتمكن المستخدمون من التبديل إلى مجموعة خيارات "متقدمة" أو اختيار الأدوات التي يرغبون بها بأنفسهم.

سيحصل كل وضع تصوير على مجموعة خاصة من "الويدجت"، يمكن اختيارها من شريط شفاف يحمل اسم "إضافة ويدجت"، ويظهر من أسفل التطبيق.

تتضمن الخيارات المتقدمة في وضع التصوير الفوتوغرافي أدوات للتحكم بعمق المجال والتعريض الضوئي، فيما تُقسَّم "الويدجت" إلى فئات تشمل "الأساسية" و"اليدوية" و"الإعدادات". كما سيتمكن المستخدمون من استبدال بعض الأدوات بخيارات مثل المؤقت وأنماط الصور، إلى جانب إضافة خيارات جديدة للشبكة وضبط التوازن داخل التطبيق نفسه.

نقلت "أبل" زر عرض جميع أدوات التحكم المتاحة من الزاوية العلوية اليمنى لواجهة الكاميرا إلى موقع جديد بجانب زر التقاط الصورة.

يتضمن تطبيق الكاميرا المحدّث أيضاً وضعاً جديداً لـ"سيري" إلى جانب أوضاع التصوير والفيديو وغيرها، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات "الذكاء البصري" الخاصة بـ"أبل"، مثل التعرّف على النباتات أو ترجمة النصوص إلى لغات أخرى بسهولة أكبر.

سيُعاد بناء "سيري" بالكامل في iOS 27، فستتحول من كونها مساعداً صوتياً لتصبح وكيلاً ذكياً يعمل باستمرار، قادراً على الوصول إلى البيانات الشخصية وتنفيذ مهام عبر التطبيقات المختلفة. كما سيُعاد تصميمها لتوفير محادثات تفاعلية متواصلة عبر واجهة شبيهة بروبوتات الدردشة، على غرار "تشات جي بي تي" و"جيميناي" وغيرهما.

ستظهر "سيري" الآن ضمن واجهة "دايناميك آيلاند" (Dynamic Island)، وهي الميزة التي أضافتها "أبل" لأول مرة في 2022. وعند نطق عبارة تفعيل "سيري" أو الضغط مطولاً على زر التشغيل، سيظهر رسم متحرك كبير لـ"سيري" في أعلى منتصف شاشة "أيفون"، بتصميم يشبه الكبسولة.

سيتمكن المستخدمون أيضاً من تفعيل ميزة البحث الجديدة في النظام عبر السحب إلى الأسفل من أعلى منتصف الشاشة من أي مكان داخل الجهاز. وعندها، سيظهر شريط "ابحث أو اسأل" داخل واجهة "دايناميك آيلاند".

عند التفاعل مع "سيري"، يمكن للمستخدمين سحب بطاقة نتائج شفافة إلى الأسفل للدخول في وضع المحادثة الشبيه بروبوتات الدردشة، والذي يبدو كواجهة رسائل نصية. وتتضمن هذه الواجهة بطاقات تطبيقات مصغّرة مدمجة تعرض نتائج مثل حالة الطقس، والمواعيد المقبلة، والملاحظات.

تبدو واجهة "ابحث أو اسأل" مشابهة لميزة "سبوت لايت سيرش" (Spotlight Search) الحالية في "أيفون"، لكنها ستكون قادرة على عرض نتائج أكثر تقدماً وبيانات إضافية من داخل التطبيقات. وسيتمكن المستخدمون من الضغط على شريط البحث للتبديل بين استخدام "سيري" أو خدمات خارجية مثل "تشات جي بي تي" و"جيميناي" كمحرك للبحث.

ومن أبرز الإضافات الجديدة إلى "سيري" ميزة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، ما يتيح للمستخدمين الحصول لأول مرة على إجابات مفصلة للأسئلة العامة. وتشمل هذه الإجابات نقاطاً مختصرة مستخلصة من الويب، إلى جانب صور كبيرة.

وستحصل "سيري" لأول مرة على تطبيق مستقل. وتضم الصفحة الرئيسية للتطبيق شبكة من المستطيلات الطويلة ذات الحواف الدائرية، تعرض ملخصات للمحادثات السابقة مع "سيري"، بما يتيح للمستخدمين العودة إليها واستكمال المحادثات. كما يتضمن التطبيق شريط بحث للعثور على النتائج السابقة، إلى جانب زر "+" لبدء محادثة جديدة.

وفي داخل تطبيق "سيري" وواجهة الدردشة، سيظهر زر "+" أسفل الشاشة لتحميل الصور والمستندات، فيما تحمل خانة إدخال الأسئلة عبارة "اسأل سيري". كما تتضمن الواجهة أيقونة ميكروفون لتفعيل الإدخال الصوتي.

سيحصل متصفح "سفاري" على صفحة بداية جديدة تتضمن أربعة تبويبات أعلى الواجهة، لتسهيل التنقل بين المواقع المفضلة، والإشارات المرجعية، وقائمة القراءة الخاصة بالمقالات المحفوظة، وسجل التصفح.

الطقس:

سيخضع تطبيق "الطقس" (Weather) لتعديلات تصميمية طفيفة، من بينها لوحة جديدة تحمل اسم "الظروف الجوية" داخل الصفحة الرئيسية الخاصة بكل مدينة، تتيح للمستخدمين التنقل بين بيانات مختلفة إلى جانب درجة الحرارة، مثل معلومات حول الأمطار والرياح. ويتطلب الوصول إلى هذه البيانات حالياً الانتقال إلى صفحة أخرى داخل التطبيق.

"إيمدج بلايغراوند":

أُعيد تصميم التطبيق المخصص لإنشاء الصور بالكامل. وستظهر الصور التي أُنشئت سابقاً داخل الشبكة الرئيسية بحواف أكثر استدارة، فيما سيُستبدل زر "صورة جديدة" بأيقونة "+" أكثر بساطة.

كما تغيّرت واجهة عرض الصور المُنشأة، حيث ستأتي بتصميم مبسّط يتمحور حول مربع كبير ذي حواف دائرية، مع عدد أقل من أدوات التحكم، إلى جانب خيار جديد يحمل اسم "صِف التغيير" لتحرير الصورة التي جرى إنشاؤها للتو. وتختبر "أبل" أيضاً نماذج مطوّرة لجعل الصور المُنتجة عبر التطبيق أكثر واقعية.

تغييرات على مستوى النظام:

تعمل "أبل" على تعديل شريط التبويب السفلي في عدد من التطبيقات، بحيث يُدمج تبويب البحث مع بقية التبويبات داخل التطبيق، بعدما كان منفصلاً في الجهة اليمنى في iOS 26. وسيشمل هذا التغيير تطبيقات "البودكاست"، و"تي في"، و"الموسيقى"، و"الصحة"، و"الأخبار". وكانت "أبل" قد بدأت اعتماد هذا التصميم بالفعل داخل "آب ستور" في إصدار iOS 26.4.

وعند تفعيل لوحة المفاتيح على الشاشة، سيظهر رسم متحرك جديد يبيّن الأزرار وهي تنزلق إلى الأعلى من أسفل واجهة "أيفون".

كما ستضيف "أبل" أدوات للتراجع وإعادة التنفيذ عند تخصيص الشاشة الرئيسية، ما يمنح المستخدمين مرونة أكبر عند إعادة ترتيب أيقونات التطبيقات و"الويدجت".

تعمل "أبل" أيضاً على إدخال تعديلات تصميمية في نظام macOS 27، في محاولة لمعالجة قرارات أثارت جدلاً العام الماضي تتعلق بالظلال والشفافية داخل الواجهة.

وفي بعض الحالات، تسببت هذه العناصر البصرية في صعوبة قراءة النصوص أثناء استخدام النظام. وكانت "بلومبرغ نيوز" قد كشفت عن هذه الخطط يوم الأحد.