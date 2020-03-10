انخفاض صافي أرباح "لوك أويل الروسية" 37% في الربع الرابع

أعلنت لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، اليوم الثلاثاء عن انخفاض صافي ربح الربع الرابع بنسبة 37 بالمئة على أساس فصلي إلى 119.3 مليار روبل (1.7 مليار دولار) إذ تضررت بفعل تراجع هوامش التكرير وانخفاض ربحية أنشطة الشركة للتجزئة.
ووفقا لـ"رويترز"، تراجعت الإيرادات للفترة بين أكتوبر وديسمبر من 2019 بنسبة اثنين بالمئة إلى 1.9 تريليون روبل.
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