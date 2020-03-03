تقرير حقوقي يوثق 105 حالات انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال 20 يوما

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها وثقت (105) حالات انتهاك ضد المدنيين ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً خلال الفترة من 10 فبراير 2020م وحتى 29 فبراير 2020م. وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الذي نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في محافظات الحديدة والضالع وصنعاء وتعز وإب وذمار وعمران ومأرب والجوف، توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقنص المباشر، وتفجير المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام المنازل السكنية الخاصة بالمدنيين، إضافة إلى تفجير المدارس التعليمية. وأشار التقرير إلى أن فريق الرصد والتوثيق الميداني في الشبكة وثق 16 حالة قتل بينهم امرأتان و7 أطفال ، وإصابة 7 حالات بجروح مختلفة بينهم نساء وأطفال.
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