"الصحة" لـ "الاقتصادية": مخزونات السعودية من الموارد الطبية كافية للوقاية من "كورونا"

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإمدادات والموارد الطبية اللازمة لأغراض الوقاية من فيروس "كورونا" في السعودية كافية .

وقال العبد العالي إن وجود الموارد الطبية والبشرية من الأعمال الرئيسية للوزارة وعدد من الجهات الحكومية، وهو من أهم المحاور التي يتم التأكد.

وكشف عن وجود تعاون مستمر مع دول الخليج فيما يخص الحالات المصابة بالفيروس لتبادل المعلومات والخبرات والرعاية للحالات المرضية، مشيرا إلى أنه وفق الإجراءات الاحترازية العالمية يتم علاج ورعاية الحالات المؤكدة في نفس مكان اكتشافها، حتى يتم شفائها.

وأضاف الدكتور محمد "نحن مطمئنين ومرتاحين لعلاج المواطنين السعوديين في دول الخليج ونطمئن الجميع أن صحتهم جيدة".

وحول قرار الهيئة العامة للجمارك إيقاف تصدير التجهيزات والمستلزمات الطبية المستخدمة للكشف عن كورونا، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة "يهمنا بالدرجة الأولى أن يكون لدينا ما يكفي من الامدادات الطبية".