نوفاك: روسيا راضية عن التعاون مع السعودية وتريد مواصلته

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن روسيا راضية جدا بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته في إطار تحالف أوبك والمنتجين من خارجها، وكذلك بشكل ثنائي.

وبحسب (رويترز) قال: "نحن راضون جدا بالتعاون مع شركائنا، السعودية، وبالطبع نريد مواصلة التعاون ليس فقط في إطار العلاقات المتعددة الأطراف - أوبك، لكن أيضا على الصعيد الثنائي - لدينا الكثير من المشروعات المشتركة." وأضاف: "روسيا متمسكة بتوقعها السابق لضرر محتمل على الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين وغيرها، مضيفا أن التقديرات قد تتغير في ضوء انتشار الفيروس في أوروبا".