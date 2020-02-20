اختبار أدوية الإيدز لمكافحة "كورونا"

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن اثنين من الأدوية التي يتم تطويرها للقضاء على فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" يتم اختبارهما في الصين من أجل معرفة ما إذا كان لهما تأثير أيضا في التصدي لفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد19-).

وإلى جانب دوائي مضادات الإيدز لوبينافير وريتونافير، يشمل اختبار طبي صيني آخر على عقار ريمديسيفير الذي يتم تطويره أصلا لعلاج مرض الإيبولا، لكن لوحظ أن تأثيره أقل في مواجهة الحمى النزفية المميتة عن الدواءين الآخرين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي في جنيف إننا "نتوقع نتائج أولية في غضون ثلاثة أسابيع".