السوق السعودي يحقق أكبر مكاسب يومية في شهر ونصف .. و"أرامكو" ترتفع للجلسة الثالثة

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على مكاسب هي الأكبر في نحو شهر، بدعم من غالبية الشركات القيادية بقيادة أسهم "الراجحي" و"سابك" وكذلك "الأهلي" والتي أرتفعت بأكثر من 1 في المائة.

فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق على مكاسب بلغت 0.6 في المائة، ليغلق عند مستوى 33.4 ريال.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 1.38 في المائة أو ما يعادل نحو 108 نقاط ليغلق عند مستوى 7967 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.8 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 111.8 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 145 ألف صفقة.

في حين ارتفع سهم "سابك" بنحو 2.6 %، كأكبر مكاسب يومية للسهم في نحو 10 أسابيع، حيث تأثر السهم بشكل كبير جراء النتائج المالية للشركة بالاضافة إلى ضغوطات فيروس كورونا، ليغلق السهم عند مستوى 82.9 ريال.

وتصدرت أسهم شركة "ام آي اس" المكاسب حيث ارتفع السهم بالنسبة العليا بعد إعلان الشركة نمو أرباحها بنحو 17 في المائة وعقد توريد كبير، فيما أرتفعت 4 أسهم أخرى بأكثر من 5 في المائة في المقابل ارتفعت أسهم 174 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 17 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.26 في المائة، وبتداولات عند 9.3 مليون ريال وذلك عبر تداول 197.8 ألف سهم.