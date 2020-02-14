موريتانيا تجني سنويا مليار دولار من تصدير الغاز

كشف وزير النفط والطاقة والمعادن في موريتانيا محمد ولد عبد الفتاح أن بلاده ستحصل على عائدات من تصدير الغاز الطبيعي المسال بحدود مليار دولار سنويا ابتداء من 2022 .

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن الحصة التي ستعود لخزينة الدولة من بيع الغاز الطبيعي المشترك مع السنغال عن طريق الشركة المنتجة بريتش بتروليوم سيكون معدلها مليار دولار سنويا على مدى ثلاثين عاما .

وأضاف أن الانتاج السنوي في المرحلة الأولى سيصل إلى حوالي مليوني ونصف مليون طن من الغاز الطبيعي. وقال إن تسويق الغاز سيتم بالاشتراك بين موريتانيا والسنغال من أجل خلق جو تنافسي.

وتم اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسنغال وعهد لشركة بريتش بتروليوم بانتاجه.