تمديد الترخيص الممنوح لـ"هواوي" 45 يوما للسماح للشركات الأمريكية بإيجاد بدائل

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنّها مدّدت الترخيص المؤقّت الممنوح لشركة "هواوي" لفترة 45 يوماً إضافياً، للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتّصالات الصيني، الذي ترى فيه الولايات المتّحدة تهديداً لأمنها القومي.

وقالت وزارة التجارة في بيان إنّه بموجب التمديد الجديد باتت صلاحية الترخيص المؤقت سارية لغاية الأول من أبريل، مشيرة إلى أنّها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدّده مجدّداً أم لا ،بحسب ما نشرت" سكاي نيوز".

وكانت إدارة ترمب أدرجت في مايو 2019 "هواوي" على قائمة سوداء، متهمة المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، في قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأميركية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد مورّدين آخرين لمعدّات الاتّصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.

لكنّ الإدارة لم تستطع تطبيق الحظر على هواوي في الحال، فعمدت إلى منح المجموعة الصينية ترخيصاً مؤقتاً للعمل في الولايات المتحدة مدّدته في نوفمبر لمدة 90 يوماً، وذلك كي لا تعزل المناطق الريفية النائية في الولايات المتحدة عن بقية العالم، ريثما تنظّم الشركات نفسها لإيجاد بدائل عن هواوي.

وأتى بيان وزارة التجارة بعيد ساعات من توجيه وزارة العدل الأميركية تهماً جديدة ضد هواوي.

وكان المدّعي العام الفيدرالي في بروكلين ريتشارد دونوهيو وجّه في وقت سابق الخميس إلى المجموعة الصينية تهماً تتعلّق بانتهاك أسرار تجارية والتحايل على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، لتضاف بذلك إلى التهم الموجّهة إليها أصلاً لانتهاكها العقوبات الأميركية السارية على إيران منذ مطلع 2019.