الصين تسجل 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بـ "كورونا"

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إنه تم رصد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الصيني الرئيسي في 13 من فبراير شباط و121 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق اليوم أعلن إقليم هوبي، مركز التفشي في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

إيرادات شركات الطيران تتراجع بما بين 4 و5 مليار دولار بسبب الفيروس

أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" الخميس أنّ إيرادات شركات الطيران العالمية سجّلت من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ "تراجعاً محتملاً بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار".

وقالت المنظمة الأممية إنّ "حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى البرّ الرئيسي للصين، وإنّ 50 شركة طيران أخرى قلّصت عملياتها الجوية ذات الصلة".

وأضافت أنّ هذه الإجراءات "أدّت إلى انخفاض بنسبة 80% في سعة شركات الطيران الأجنبية للمسافرين مباشرة من وإلى الصين، وانخفاض بنسبة 40% في سعة شركات الطيران الصينية للمسافرين".

ولفتت إيكاو إلى أنّ الرّبع الأول من العام الجاري سجّل "انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39% و41% في سعة الركاب، أي أقلّ بما بين 16,4 و19,6 مليون مسافر، مقارنة بما كانت تتوقّعه شركات الطيران".

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أنّه "قبل الوباء، كانت شركات الطيران تخطّط لزيادة طاقتها بنسبة 9% على الرحلات الدولية المتّجهة من وإلى الصين خلال الربع الأول من عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019".

وبحسب تقديرات إيكاو فإنّ اليابان قد تخسر ما يصل إلى 1,29 مليار دولار من عائداتها السياحية بسبب كورونا، بينما يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة التايلاندية 1,15 مليار دولار.

كما توقّعت المنظّمة أن تكون تداعيات فيروس كورونا المستجدّ "أكبر من تلك التي نجمت عن وباء سارس في 2003".

ودفع انتشار الفيروس بالصين إلى اتّخاذ تدابير صارمة مثل فرض الحجر الصحي في أكثر من عشر مدن وإلغاء الرحلات المنظّمة لمواطنيها داخل البلاد وخارجها، وذلك في محاولة لاحتواء الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في وسط البلاد في نهاية ديسمبر.

وأصدرت دول عدة في مقدّمها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا نصائح لمواطنيها بعدم السفر إلى الصين.

وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت الخميس أنّ الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار الفيروس المسبّب لوباء "كوفيد-19" باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.

وأصيب بالوباء في الصين أكثر من 64600 شخص بينما بلغ عدد الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس التنفّسي 1483 شخصاً.

ألمانيا وسويسرا والنمسا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بكين وشنغهاي

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اليوم الجمعة عن تمديد تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بكين وشنغهاي حتى 28 من مارس المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت كذلك الخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية عن قرارهما بتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى المدينتين الصينيتين حتى هذا التاريخ.

وكانت لوفتهانزا قد أعلنت في بادئ الأمر تعليق الرحلات الجوية إلى الصين حتى 29 فبراير الحالي.

كما ذكرت لوفتهانزا في وقت سابق بأنها ألغت تسيير رحلات إلى وجهات أخرى من البر الرئيسي للصين، مثل مدن نانجينج وشنيانج وتشينجداو- حتى نهاية مارس.

كمبوديا: السماح لـ 260 راكبا بمغادرة سفينة "ويستردام" السياحية

أعلنت السلطات في كمبوديا اليوم الجمعة أنه تم السماح لنحو 260 شخصا بمغادرة سفينة سياحية فاخرة رفضت دول آسيوية عديدة السماح لها بالرسو بسبب مخاوف من إصابة ركابها بفيروس كورونا الجديد.

وأثبتت جميع الفحوصات التي أجراها مسؤولو الصحة في كمبوديا على حوالي 20 راكبا على متن السفينة "ويستردام" التابعة لشركة /هولاند أمريكا لاين/ عدم إصابة أي منهم بالفيروس القاتل.

وفي صباح اليوم الجمعة ، تم السماح للمجموعة الأولى من الركاب بمغادرة السفينة التي رست في ميناء مدينة سيهانوكفيل الساحلية في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال خيانج فييروم، المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إن هذه المجموعة من الركاب توجهت بعد ذلك إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه قبل مواصلة السفر.

وأضاف فيروم إنه من المتوقع سفر نحو 150 شخصًا آخرين من مدينة سيهانوكفيل إلى كوالالمبور بعد ظهر يوم الجمعة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في كمبوديا أور فاندين إنه تم فحص حوالي 70 إلى 80 شخصًا في كمبوديا، من بينهم 20 شخصًا على متن السفينة السياحية، منذ 10 يناير، للكشف عما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا الجديد.

وأضافت المتحدثة بأن الاختبارات أثبتت إصابة مواطن صيني بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تعافى وغادر البلاد.

وأوضحت فاندين أن عدد المواطنين في كمبوديا الذين خضعوا لفحوصات للكشف عن الفيروس يقدر ما بين 11 إلى 20 شخصا، بينما كان الباقون أجانب، معظمهم من الصين، التي ظهر فيها هذا الوباء.

وأصيب عشرات الآلاف من الأشخاص في الصين بفيروس كورونا الجديد، الذي أودى كذلك بحياة أكثر من 1300 ، وانتشر في حوالي 24 دولة.

وقد رحب رئيس وزراء كمبوديا هون سن، الذي يحكم البلاد منذ 35 عامًا ، بإنزال الركاب من على متن السفينة السياحية.

وقال سين إنه على الرغم من عدم إصابة أي شخص من الأشخاص العشرين الذين خضعوا للفحص للكشف عن الفيروس، فإنه سيسمح لأي شخص مصاب بالفيروس على متن السفينة بدخول البلاد "بأسرع ما يمكن" لتلقي العلاج.

وتابع ريئس الوزراء قائلا: "ليس لدينا ثروة كبيرة مثل الدول الغنية ولكن لدينا تعاطف لإنقاذ أولئك المحاصرين على متن السفينة."

وقال وفد الاتحاد الأوروبي في كمبوديا في بيان إن هناك 260 مواطنا أوروبيا يمثلون 20 دولة من بين ركاب السفينة البالغ عددهم 2257 .

ورست السفينة في ميناء سيهانوكفيل الكمبودي في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أن رفضت الفلبين وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند في وقت سابق رسوها بسبب مخاوف لا أساس لها من أن الأشخاص الذين على متنها ربما أصيبوا بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية هذه الأسبوع اسم كوفيد19- كاسم جديد للمرض، في الوقت الذي استمرت فيه دول في فرض قيود على السفر تهدف إلى الحد من تفشي الفيروس.

الصين: إصابة أكثر من ألف عامل طبي بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة أكثر من 1700 عامل طبي بفيروس كورونا الجديد، فضلا عن وفاة ستة آخرين.

وقال تسنج يي شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة، إنه تم تسجيل الغالبية العظمى من الوفيات بين العاملين في المجال الطبي في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس القاتل.

وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الصين حصيلة رسمية للإصابات بين العاملين في المجال الطبي أثناء تفشي فيروس كورونا الذي اطلقت عليه منظمة الصحة العالمية " فيروس كوفيد19-".