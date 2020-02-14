طلب «أوبر» بدون «إنترنت» .. قريبا

يختبر تطبيق النقل التشاركي "أوبر"، قريبا، طريقة جديدة لطلب السيارات، لا تحتاج إلى الإنترنت مطلقا.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن "أوبر" ستبدأ في اختبار خاصية جديدة لطلب السيارات عن طريق مكالمة هاتفية، لن تحتاج إلى فتح التطبيق أو إلى وجود إنترنت، كما أنها لن تحتاج وجود هاتف ذكي.

وتسعى "أوبر" من تلك الخاصية إلى تغطية نطاق أكبر من المستخدمين، الذين قد يحتاجون إلى سيارات في أوقات نفدت فيها بطاريات هواتفهم أو لا توجد خدمات إنترنت قريبة منهم.

وستبدأ خدمة "أوبر" في اختبار تلك الخاصية الجديدة في ولاية أريزونا الأمريكية.

وستعيد "أوبر" بتلك الطريقة، الطريقة الأمريكية القديمة لطلب سيارات الأجرة، التي كانت متبعة قبل عام 2009، من أجل خدمة قطاع أكبر من المستخدمين.

لكن ستدعم سيارات "أوبر" تلك الخدمة بميزات ذكية جديدة، بحيث تسمح للشخص بربط تلك الرحلة على حسابه لمتابعته حال عودة هاتفه إلى العمل أو عودة خدمات الإنترنت إليه.

وقالت "أوبر"، إن تلك الخاصية ستخدم "كبار السن" خصوصا، الذين لا يجيدون التعامل مع تطبيقات الإنترنت الجديدة.

ولن تفرض "أوبر" أي رسوم إضافية على الخدمة الجديدة، بخلاف مصاريف الاتصال المعتادة، كما تتيح إمكانية الاختيار ما بين فئات السيارات المختلفة.