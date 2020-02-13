الصحة العالمية ترد على الصين: الحالات التي أعلنت اليوم قديمة ولا تمثل زيادة مفاجئة

قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية اليوم إن حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) التي أعلنتها الصين اليوم، والتي تجاوزت 14 ألف حالة، ليست جديدة بل هي قديمة ولا تمثل زيادة مفاجئة في العدوى بالفيروس القاتل.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، القول: "تعود غالبية هذه الحالات إلى أيام وأسابيع مضت، وفي بعض منها، إلى بداية تفشي (الفيروس)".

وأضاف ريان: "هذه الزيادة التي رأيناها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعود في جزء كبير منها إلى كيفية تشخيص الحالات والإبلاغ عنها."

وأعلنت السلطات الصينية في وقت سابق اليوم أن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره وصلت في أنحاء البلاد إلى 59804 حالة، كما تم تسجيل 1367 حالة وفاة.

وأضافت أن إقليم هوبي سجل 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات في هوبي، حيث تقع مدينة ووهان التي تعد بؤرة تفشي الفيروس، إنها سجلت حالات إصابة جرى تشخيصها عبر الأعراض السريرية مثل السعال ، وإجراء أشعة على الصدر والتي أظهرت إشارات على الإصابة بالالتهاب الرئوي. وتسمح هذه المعايير الجديدة بإضافة مزيد من حالات الإصابة دون الحاجة لإجراء اختبار تشخيصي إيجابي.