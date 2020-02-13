محكمة روسية تقضي بتغريم تويتر 63 ألف دولار بسبب قانون البيانات

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن محكمة في موسكو قضت اليوم الخميس بتغريم شركة تويتر للتواصل الاجتماعي مبلغ أربعة ملايين روبل روسي (62 ألفا و845 دولارا) لعدم التزامها بقانون بيانات روسي.

وجاء قرار المحكمة تغريم موقع تويتر بسبب رفضه أن يكون الخادم المخزنة عليه بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية.