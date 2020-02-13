"الأسماك" تدعو للتصويت على زيادة رأس مال الشركة إلى 400 مليون ريال

دعت الشركة السعودية للأسماك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. حيث سيتم التصويت 1على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى 400 مليون ريال بحيث

بحيث رأس مال الشركة قبل الزيادة هو 101,100,000 ريال مقسم إلى 10,110,000 سهم عادي ويصيح بعد الزيادة 400,000,000 ريال مقسم إلى 40,000,000 سهم عادي ليكون مبلغ الزيادة 298,900,000 ريال وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 29,890,000 سهم عادي. ويعود سبب زيادة رأس المال إلى تمويل إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة وتسديد مصاريف التأسيس ورأس المال العامل وسداد القرض.