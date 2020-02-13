زيادة وفيات الفيروس يقود جميع مؤشرات أسهم اليابان للتراجع

ترنحت الأسهم اليابانية اليوم حيث أوقدت قفزة حادة في حصيلة وفيات الفيروس التاجي بواعث قلق من أن الوباء قد يتفاقم قبل أن تتم السيطرة عليه. وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.14 في المائة إلى 23827.73 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 في المائة ليسجل 1713.08 نقطة. وزاد إجمالي الوفيات في إقليم خوبي بؤرة التفشي 242 إلى 1310 أمس. وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة رقما قياسيا بلغ 14 ألفا و 840 اليوم من 2015 حالة جديدة على مستوى الصين ككل في اليوم السابق وذلك مع استخدام طريقة جديدة لتشخيص الإصابة. وارتفع الين الذي يعد ملاذا آمنا مقابل الدولار مبتعدا عن أدنى مستوى في 3 أسابيع 110.15 ين الذي سجله أمس ومؤثرا بالسلب على أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التصدير.

وتراجع نحو ثلثي قطاعات بورصة طوكيو الـ 33 في خسائر تصدرتها شركات الحديد والصلب وصناعة الآلات والورق. وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو بالمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد جراء تفشي الفيروس في الصين. لكن سهم تايكو للصناعات الدوائية قفز 6.8 في المائة إلى مستوى قياسي بفعل تنامي الطلب على منتجات الشركة في مجال التخلص من الفيروسات واحتواء العدوى. وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على نيكي 5.1 في المائة عقب صعوده 11.9 في المائة يوم الأربعاء بعد أن وافق قاض اتحادي أمريكي على بيع وحدتها سبرنت إلى تي موبيل. كانت أرباح التشغيل لشركة التكنولوجيا العملاقة تراجعت 99 في المائة في الربع الثالث متأثرة بخسائر في صندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار لكن مؤسسها ورئيسها التنفيذي ماسايوشي سون قال إن أداء الشركة يتحسن بالفعل.