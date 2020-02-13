أسهم "بترو رابغ" تتراجع 8% بعد إعلان نتائج أعمالها وتسجل أدنى مستوى في عامين

تراجعت أسهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات " بترو رابغ" بنحو 8 في المائة، وذلك بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمالها السنوية.

وحققت الشركة صافي خسارة للعام الماضي مقابل صافي ربح، حيث حققت صافي خسارة بنحو 544 مليون ريال مقابل مكاسب بلغت 669 مليون ريال، فيما تراجعت مبيعات الشركة بنحو 17 في المائة لتبلغ 34 مليار ريال.

وبينت الشركة عبر بيان لها عبر تداول، أن تحقيق صافي خسارة للعام الماضي يعود إلى إنخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وخاصة الربع الرابع من العام والذي شهد تدهور شديد في أسعار السوق.

ويتداول السهم عند أدنى مستوى في نحو عامين، حيث يتداول عند مستوى 16.4 ريال، وبلغت التداولات على السهم منذ الدقائق الاولى من الإفتتاح نحو 1.57 مليون سهم بقيمة بلغت 65.2 مليون ريال وهي تعادل تداولات الجلسة الماضية كاملة.