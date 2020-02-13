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544 مليون ريال خسائر "بترورابغ" في 2019.. وخسائر الربع الرابع 887 مليون ريال

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات اليوم عن النتائج المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2019 (12 شهر) حيث حققت صافي خسارة بلغ 544 مليون ريال مقابل أرباح بـ 669 مليون ريال في عام 2018.

وقالت الشركة: "يعود سبب تحقيق صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح للعام السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وشهد الربع الرابع من عام 2019 تدهور شديد في أسعار السوق وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة، كما تسببت التنبؤات الإقتصادية العالمية السائدة والغيرمؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسببة إنخفاضاً أكثرعن المتوقع على الرغم من محافظة الشركة على أفضل إستدامة للأداء التشغيلي طوال عام 2019 كنتيجة لمتانة برامجها التشغيلية ومجهودات تقنين المصاريف، كما تأثرت النتائج بإعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات، المنشأت، والمعدات".

 

الفترة صافي الربح / الخسارة (مليون ريال)
الربع الرابع 2015 -1,009
الربع الأول 2016 -37
الربع الثاني 2016 101
الربع الثالث 2016 -211
الربع الرابع 2016 183
الربع الأول 2017 -240
الربع الثاني 2017 316
الربع الثالث 2017 706
الربع الرابع 2017 641
الربع الأول 2018 296
الربع الثاني 2018 235
الربع الثالث 2018 243
الربع الرابع 2018 -106
الربع الأول 2019 257
الربع الثاني 2019 -308
الربع الثالث 2019 394
الربع الرابع 2019 -887
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