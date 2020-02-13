544 مليون ريال خسائر "بترورابغ" في 2019.. وخسائر الربع الرابع 887 مليون ريال

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات اليوم عن النتائج المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2019 (12 شهر) حيث حققت صافي خسارة بلغ 544 مليون ريال مقابل أرباح بـ 669 مليون ريال في عام 2018.

وقالت الشركة: "يعود سبب تحقيق صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح للعام السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية، وشهد الربع الرابع من عام 2019 تدهور شديد في أسعار السوق وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة، كما تسببت التنبؤات الإقتصادية العالمية السائدة والغيرمؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسببة إنخفاضاً أكثرعن المتوقع على الرغم من محافظة الشركة على أفضل إستدامة للأداء التشغيلي طوال عام 2019 كنتيجة لمتانة برامجها التشغيلية ومجهودات تقنين المصاريف، كما تأثرت النتائج بإعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وإعادة تقييم العمر الإنتاجي للممتلكات، المنشأت، والمعدات".