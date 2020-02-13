14.2 مليار ريال أرباح نقدية أوصت 9 مصارف بتوزيعها على مساهميها عن النصف الثاني 2019

أوصت تسعة مصارف سعودية مدرجة في سوق الأسهم السعودية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها تقدر بـ14209 ملايين ريال عن فترة النصف الثاني من العام الماضي 2019، بعد أن وزعت المصارف 13784 مليون ريال عن النصف الأول من العام نفسه.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى إعلانات المصارف في موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعادل التوزيعات النقدية للمصارف التسعة في النصف الثاني 2019 نحو 8.4 في المائة من مجموع رؤوس أموال المصارف البالغ نحو 168.3 مليار ريال، كما تعادل 2.4 في المائة من مجموع قيمتها السوقية البالغة 588.16 مليار ريال.

فيما تبلغ حصة السهم الواحد من مجموع التوزيعات النقدية للمصارف في النصف الثاني 2019 نحو 0.84 ريال، حيث يبلغ مجموع أسهم المصارف التي أعلنت توزيعات نقدية خلال الفترة نحو 16.83 مليار سهم.

وعلى الصعيد السنوي للتوزيعات النقدية للمصارف السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بلغت قيمتها 27993 مليون ريال خلال 2019 شاملة التوزيعات التي أوصت بها المصارف في النصف الثاني 2019، شكلت نحو 16.6 في المائة من مجموع رؤوس أموالها، وتعادل أيضا 4.8 في المائة من قيمتها السوقية بنهاية تداولات أمس الأول الموافق 11 فبراير 2020، فيما بلغت حصة كل سهم من مجموع الأسهم للمصارف نحو 1.66 ريال للسهم.

وعند مقارنة قيمة التوزيعات النقدية في 2019 شاملة التوزيعات الموصى بها مقارنة بعام 2018، يتبين أنها ارتفعت بـ1.7 في المائة بما يعادل 478 مليون ريال، رغم أن عدد المصارف التي أعلنت عن توزيعات نقدية في 2018 لم تغير عن مثيلتها في عام 2019، إذ بلغت التوزيعات النقدية في 2018 نحو 27515 مليون ريال.

وبشأن التوزيعات النقدية في 2019 مقارنة بالقيمة السوقية للمصارف، جاء البنك السعودي الفرنسي الأعلى بنسبة 5.81 في المائة بنحو 2.4 مليار ريال منها 1.2 مليار ريال توصية عن النصف الثاني 2019، أما القيمة السوقية للبنك فبلغت 41.5 مليار ريال بنهاية تداولات أمس الأول الموافق 11 فبراير 2020.

ثانيا حل البنك الأهلي التجاري بـ5.08 في المائة، إذ بلغت قيمة توزيعاته النقدية لعام 2019 نحو 6.9 مليار ريال منها 3.6 مليار ريال توصية عن النصف الثاني 2019، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 135.9 مليار ريال.

فيما جاءت ثالثا مجموعة سامبا المالية بـ5.07 في المائة، وبلغت توزيعاتها النقدية في 2019 نحو 2.8 مليار ريال منها 1.4 مليار ريال توصية عن النصف الثاني 2019، وبلغت القيمة السوقية للمجموعة نحو 56 مليار ريال.

ورابعا حل بنك الرياض بـ4.79 في المائة، بتوزيعات نقدية تقدر بـ3.2 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال توصية عن النصف الثاني 2019، وبلغت القيمة السوقية للبنك نحو 66.96 مليار ريال.

أما مصرف الراجحي فحل خامسا بـ4.75 في المائة، وبلغت قيمة توزيعاته النقدية في 2019 نحو 7.5 مليار ريال منها 3.7 مليار ريال توصية عن النصف الثاني 2019، وبلغت القيمة السوقية للمصرف نحو 157.8 مليار ريال.

وبنك الجزيرة جاء في المرتبة السادسة بـ4.11 في المائة، إذ بلغت التوزيعات النقدية للبنك لعام 2019 نحو 492 مليون ريال منها 246 مليون ريال توصية عن النصف الثاني 2019، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 11.97 مليار ريال.

وسابعا حل البنك السعودي البريطاني "ساب" بـ4.05 في المائة، لتبلغ قيمة توزيعاته النقدية في 2019 نحو 2.5 مليار ريال منها 1.2 مليار ريال توصية عن النصف الثاني 2019، وبلغت القيمة السوقية للبنك نحو 60.9 مليار ريال، ثم البنك العربي الوطني بـ4.02 في المائة، والتاسع والأخير بنك البلاد بـ3.4 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية