الأسهم الأوروبية تسجل مستويات مرتفعة جديدة

دفعت مكاسب لأسهم شركات السلع الفاخرة وفي مقدمتها كيرينج المالكة لجوتشي، وأجواء تفاؤل بتراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين، المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية والمؤشر القياسي للأسهم الألمانية لتسجيل مستويات مرتفعة جديدة اليوم.

وقفز سهم كيرينج 6.3 في المئة بعد أن أعلنت عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع. وأبقت الشركة على تفاؤلها بشأن آفاق أنشطتها في الأجل الطويل على الرغم إعلانها عن وقف الانفاق في الصين بسبب مخاوف كورونا، ورفع ذلك أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة في نطاق بين واحد في المئة وثلاثة في المئة. وفقا لـ"رويترز".

وساعد صعود أسعار خام الحديد والمعادن الأساسية أسهم شركات السلع الأولية وشركات صناعة السيارات بعد أن أعلنت الصين عن أدنى عدد للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أسبوع وهو ما يعزز توقعات كبير المستشارين الطبيين لبكين بأن تفشي الفيروس سينتهي بحلول أبريل.

وواصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي والمؤشر داكس الألماني تسجيل مستويات قياسية مرتفعة لثاني جلسة على التوالي. وأغلق المؤشر القياسي الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة بينما أنهى المؤشر داكس في بورصة فرانكفورت الجلسة مرتفعا 0.9 بالمئة، وتجاهل المستثمرون فيما يبدو بيانات أظهرت أن الانتاج الصناعي في منطقة اليورو هبط بأكثر من المتوقع في ديسمبر.