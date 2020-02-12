مخزونات الخام الأمريكية تقفز 7.5 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير شباط لتصل إلى 435 مليون برميل، ونمت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 48 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية، وفقا لـ"رويترز".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت 95 ألف برميل إلى 261.1 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل إلى 143.2 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 557 ألف برميل، وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 806 آلاف برميل يوميا إلى 4.01 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات البنزين في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 67.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2019، وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين في منطقة الغرب الأوسط ارتفعت بواقع 121 ألف برميل إلى 58.8 مليون برميل، وهو أيضا أعلى مستوى منذ فبراير 2019.