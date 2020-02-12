صعود سهم "سوفت بنك" يقود مؤشر "نيكي" للارتفاع 0.47 %

ارتفع المؤشر نيكي اليوم مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك بعدما أقر قاض اتحادي أمريكي صفقة اندماج بين وحدتها اللاسلكية في أمريكا سبرينت وتي موبايل يو إس. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.74 في المائة إلى 23861.21 بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المائة إلى 1718.92 نقطة. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 11.9 في المائة لتصبح المجموعة ثاني أكبر شركة في البلاد من حيث القيمة السوقية.
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