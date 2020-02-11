42.3 ألف عقار مرهون وثقته كتابات العدل خلال 167 يوما

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 42.3 ألف عقار خلال 167 يوما منذ بداية العام الهجري الجاري، بارتفاع 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بنحو 9101 عقار، مستحوذة على النصيب الأكبر بـ21.5 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها منطقة مكة المكرمة بتوثيق 7003 عقارات، ثم المنطقة الشرقية بـسبعة آلاف عقار مرهون.

وسجلت منطقة عسير 4548 عقارا مرهونا، تلتها القصيم بـ4018 عقارا مرهونا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ2.3 ألف عقار مرهون، ومنطقة الجوف 1945 عقارا، تلتها منطقة حائل بـ1490 عقارا مرهونا، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ1459 عقارا.

وبلغ عدد العقارات المرهونة في جازان 1153 عقارا مرهونا، تلتها منطقة نجران بـ876 عقارا مرهونا، فيما سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في العقارات المرهونة بـ810 عقارات مرهونة منذ بداية العام الهجري.

وأطلقت وزارة العدل في وقت سابق، خدمة التحقق من الصك العقاري إلكترونيا، لتنضم إلى قائمة الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر أربع خطوات تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرا اختيار التحقق من الصك العقاري، وإدخال رقم الصك وتاريخه ورقم الجوال، لتسلم رقم التحقق.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بدقة أعلى، حيث أصبح بإمكان المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددا من الخدمات الإلكترونية منها، خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70 في المائة من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.