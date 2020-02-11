توقعات بارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى 13.20 مليون برميل يوميا خلال 2020

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 960 ألف برميل يوميا في 2020 إلى مستوى قياسي عند 13.20 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل عن توقعاتها السابقة لزيادة قدرها 1.06 مليون برميل يوميا، وفقا لـ"رويترز".

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، فإن الانتاج في 2021 من المتوقع أن يرتفع 360 ألف برميل يوميا إلى 13.56 مليون برميل يوميا.