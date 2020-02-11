"تهامة" تخسر 10.8 مليون ريال خلال الـ 9 أشهر المنتهية في ديسمبر 2019

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات اليوم عن النتائج المالية السنوية الأولية للفترة المنتهية في 2019-12-31 (9 أشهر) حيث حققت صافي خسارة بلغ 10.8 مليون ريال مقارنة بربح 2.4 مليون ريال في 2018.

ويعود سبب الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسى إلي إنخفاض مجمل الربح بما يقارب 1.7 مليون ريال حيث أنخفض مجمل ربح الإعلانات بما يقارب 14 مليون ريال تم مقابلة هذا الإنخفاض جزئيا بإرتفاع مجمل ربح الإنتاج بما يقارب 5.9 مليون ريال إرتفاع مجمل ربح قطاع التجزئة و المكتبات بما يقارب 6.7 مليون ريال إضافة إلى ذلك إرتفعت المصروفات العمومية و البيعية بما يقارب 11.5 مليون ريال بعد بدء تشغيل عمليات قطاع الإنتاج و التوسع فى عمليات قطاع التجزئة، كما إنخفضت حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الزميلة بما يقارب 0.6 مليون ريال وارتفعت المصروفات المالية بما يقارب 1 مليون ريال تم مقابلة هذه الخسائر جزئيا بإرتفاع صافي الإيرادات الأخرى بما يقارب 1.3 مليون ريال وإنخفض مخصص الزكاة بما يقارب 0.3 مليون ريال.