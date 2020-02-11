"الحكير" تربح 234.3 مليون ريال خلال الـ 9 أشهر المنتهية في ديسمبر 2019

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه اليوم عن النتائج المالية السنوية الأولية للفترة المنتهية في 2019-12-31 (9 أشهر) حيث حقق صافي ربح بلغ 234.3 مليون ريال متراجعة 16.6 عن 2018.

وانخفض صافي الربح بنسبة 17% إلى 234.3 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020 مقارنة بـ 281.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى :

وانخفضت الإيرادات بنسبة 2% خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020 أي ما يعادل 96.4 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك تنفيذ خطخطة لتعزيز محفظة العلامات والمحلات التجارية والتي تبلورت محاورها الرئيسية في التخلي عن المعارض التي لا تدر أرباحا للشركة واستبعاد العلامات التي لا تشكل جزءا من علاقات استراتيجية.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 34% أي ما يعادل 356.3 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2020 بفضل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 مع تنفيذ خطة تعزيز محفظة العلامات التجارية المذكورة أعلاه والتي تضمنت إعادة التفاوض على تكلفة الشراء لعدد من العلامات التجارية والتركيز على العلامات التجارية والمحلات التجارية ذات الربحية العالية الرائدة بالإضافة إلى جهود اشركة للتحكم في المصروفات مما أدى إلى خفض التكلفة المباشرة بنسبة 14% مقارنة بفترة التسعة أشهر من السنة المالية 2019.

وارتفعت مصروفات الاستهلاك والإطفاء إلى 662.7 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020 بزيادة سنوية نسبتها 194% أي ما يعادل 437.5 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يرجع ذلك إلى استبدال بند مصروف الايجار ببند استهلاك موجودات حق استخدام وتكلفة التمويل بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

وارتفعت تكلفة التمويل إلى 338.0 مليون ريال خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2020 بزيادة نسبتها 123% أي ما يعادل 186.6 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث يرجع ذلك إلى استخدام أسلوب القيمة الحالية وفقا للتوجيهات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16.