القطاع العقاري في دبي يضيف منازل جديدة في 2020

من المتوقع أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف للضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.

ووفقا لـ"رويترز"، شهدت دبي تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم، وقالت نايت فرانك اليوم إن من المقرر الانتهاء من 62 ألفا و500 وحدة سكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.

وقالت نايت فرانك في تقرير "على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط علي الأسعار والإيجارات".

وتراجعت أسعار بيع الوحدات السكنية 6 بالمئة في المتوسط في 2019 وقالت نايت فرانك إن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35 ألفا و171 وحدة، مقارنة مع انخفاض 8.6 بالمئة في 2018. وتراجعت أسعار الشقق 8.2 بالمئة في المتوسط في العام الماضي بينما تراجعت أسعار الفيلات 7.3 بالمئة وانخفضت الإيجارات 8.1 بالمئة.

وأسعار المنازل منخفضة ما لا يقل عن 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014، بفعل فائض المعروض. وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشكيل لجنة في سبتمبر تنظيم القطاع لكن لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.

واستنادا لبيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في 2019 بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق، قالت نايت فرانك إنه ثمة "دلائل مبكرة علي التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت ضغط".

وفي أبوظبي، انخفضت أسعار مبيعات المنازل 7.5 بالمئة في المتوسط وجرى تسليم 6 آلاف و586 وحدة سكنية في 2019، وتابعت نايت فرانك أن من المتوقع تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية هذا العام في الإمارة الغنية بالنفط وهو أكبر حجم منذ 2013.