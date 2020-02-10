السوق السعودية تغلق على ارتفاع وسط تداولات 3.14 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف بعدما تراجعت الجلسة الماضية بنحو 100 نقطة، ودعمت البنوك من أداء السوق بالإضافة إلى جبل عمر.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.2 في المائة أو ما يعادل نحو 19 نقطة ليغلق عند مستوى 7971 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.14 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 120.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 153.7 ألف صفقة.

في حين تراجع أسهم أسواق العثيم بنحو 1.1 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعماله للعام 2019، والتي حققت نموا بنحو 13.9 في المائة، لتبلغ الأرباح الصافية 344.6 مليون ريال.

وتصدرت أسهم شركة متلايف إيه أي جي المكاسب حيث ارتفعت بنحو 9.99 في المائة، في حين ارتفعت 3 شركات بنحو 7 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 134 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 48 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم المصافي الخسائر حيث تراجعت بنحو 7.8 في المائة، فيما تراجع سهم كهرباء السعودية بنحو 1.8 في المائة.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.6 في المائة، وبتداولات عند 3.9 مليون ريال وذلك عبر تداول 74 ألف سهم.