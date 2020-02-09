ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" إلى 811 .. والإصابات تتخطى الـ 37 ألف

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين صباح اليوم إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 811 بنهاية أمس وهو ما يفوق عدد الوفيات التي نجمت عن تفشي سارس بين عامي 2002 و 2003. وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات أمس وصل إلى معدل قياسي جديد في يوم واحد وهو 89 حالة ليفوق بكثير من أودت متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) بحياتهم وعددهم 774. ووقعت 81 من بين وفيات أمس في إقليم هوبي بوسط الصين حيث تتركز أغلب حالات الإصابة بينما شهدت الوفيات في ووهان عاصمة الإقليم التي شهدت أول ظهور للمرض، تراجعا نادرا. وسجلت حالات الإصابة الجديدة أول تراجع أمس منذ الأول من فبراير إذ انخفضت لما دون الثلاثة آلاف مسجلة 2656 حالة من بينهم 2147 في إقليم هوبي. وأظهرت بيانات لجنة الصحة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 شخصا.

هونج كونج تسعى لتخفيف الأعباء المالية على الشركات المتعثرة في ظل تفشي الفيروس



تسعى هونج كونج لتخفيف الأعباء المالية على الشركات المتعثرة، لكي تتمكن من العودة لتحقيق نمو بعد أشهر من الاضطرابات وفي ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة المالية طالبت أصحاب الأراضي تقديم تسهيلات في الإيجارات لمساعدة الشركات المتعثرة. وكتب وزير المالية بول تشان في مدونته اليوم الأحد" على أصحاب الأراضي وضع ترتيبات لخفض كبير في الإيجارات" للمستأجرين من الشركات المتعثرة. وطالب أصحاب الأراضي" بالاضطلاع بمسؤوليتهم الاجتماعية". وكانت الهيئة النقدية في هونج كونج قد قالت الخميس الماضي إن البنوك في المدينة تدرس تقديم قروض لمساعدة العملاء والشركات الذين يواجهون صعوبات بسبب المظاهرات المستمرة منذ 7 أشهر وتفشي فيروس كورونا الجديد. ويقول تشان إنه من المرجح أن يكون التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد على هونج كونج أسوأ من فيروس سارس. أوضح أن السائحين الصينين يمثلون 78% من إجمالي عدد السائحين في هونج كونج حاليا وذلك مقارنة بـ 41% عام 2002. وأضاف تشان أنه من المرجح أن تظهر البيانات التي سوف يتم الاعلان عنها منتصف هذا الشهر ارتفاع معدل البطالة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجل 3.3 في المائة.

المجر تفكك شبكة تبث أخبارا كاذبة عن فيروس كورونا تكسبا للمال

أعلنت الشرطة المجرية أنها فكّكت شبكة مواقع إلكترونية احتيالية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين مجريين بفيروس كورونا المستجد ووفاة بعضهم من جراء هذا الوباء وذلك بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفحين وبالتالي كسب المال. وقالت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها أوقفت زوجين يشتبه في أنهما "أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزوّرة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة". ونشرت الشرطة صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبرا عنوانه "وفاة مجرية عمرها 37 عاما في بودابست من جراء فيروس كورونا على الأرجح". وبحسب البيان فإن تفكيك الشبكة تمّ الجمعة عبر عمليات دهم عدة وتخللها ضبط عدد من أجهزة الكومبيوتر. وحتى الساعة لم تسجل في المجر أي إصابة بفيروس كورونا المستجد الوباء المييت الذي تفشّى في الصين وانتشر خارجها وتحتل أخباره عناوين وسائل الإعلام في العالم أجمع.

السلطات الإسبانية تؤكد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا اليوم الأحد وجود حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا الجديد بعد إجراء اختبارات على أربعة تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا.

وأشار المركز إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.

الدول والمناطق التي سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد



قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

خارج الصين القاريّة، بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 350 شخص في نحو 30 بلداً.

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة قرابة 37 ألفا و200 شخصا في الصين القارية، توفي منهم ما لا يقلّ عن 811 مصابا.

معظم الوفيات سجلت في هوباي، بؤرة الوباء وهي مقاطعة واقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

وهذا العدد أكبر من الوفيات التي سجلت عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) وبلغ حوالى 650 في الصين القارية وهونغ كونغ في 2002-2003.

- توفي شخص في هونغ كونغ حيث سجلت 26 إصابة على الأقل.

- سجلت عشر إصابات في ماكاو.

- إصابة واحدة في التيبت.

كوريا الجنوبية: 25 إصابة.

اليابان: 90 اصابة بينها 64 على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع لحجر صحي قبالة سواحل يوكوهاما. من جهة أخرى توفي ياباني يشتبه بأنه أصيب بالفيروس في ووهان.

تم تأكيد إصابة واحدة على متن "وستردام" الباخرة السياحية الضخمة وهي في طريقها الى اليابان.

تايوان: 17 إصابة.

كمبوديا: إصابة واحدة.

ماليزيا: 17 إصابة.

الفيليبين: ثلاثة مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني من ووهان.

سنغافورة: 40 إصابة.

تايلاند: 32 إصابة.

فيتنام: 13 إصابة.

الهند: ثلاث إصابات.

نيبال: إصابة واحدة.

سريلانكا: إصابة واحدة.

15 إصابة.

كندا: سبع إصابات.

الولايات المتحدة:

12 إصابة وتوفي أميركي في ووهان.

ألمانيا: 14 إصابة.

فرنسا: 11 إصابة.

إيطاليا: 3 إصابات.

بلجيكا : إصابة واحدة.

إسبانيا: إصابتان.

فنلندا: إصابة واحدة.

السويد: إصابة واحدة.

ثلاث إصابات.

إصابتان.

سبع إصابات.