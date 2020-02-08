فولكسفاجن: عملية التحول إلى الرقمنة مستمرة

أعربت قيادات في مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات عن اعتقادها بأن عملية تحول الشركة نحو الرقمنة والتنقل الكهربائي قائمة بالفعل لكن لا تزال هناك حاجة إلى فعل المزيد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال توماس شمال، الرئيس التنفيذي لمصانع التوريد الداخلي في المجموعة:" حتى مع الحالة الأكثر نشاطا التي أصبحنا عليها من خلال عملية التحول، إلا أنه لا تزال لدينا إمكانيات كبيرة علينا الارتقاء بها".

وأوضح شمال أن استراتيجية "خارطة طريق التحول الرقمي" تستهدف تقليص حجم فولكسفاجن وتعظيم فعاليتها، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خفض الوظائف في القطاعات القديمة من جانب، وخلق وظائف جديدة في القطاعات المستقبلية من جانب آخر.

في الوقت نفسه، قال شمال إن من المهم أيضا توجيه " العالم التقليدي لسيارات محركات الاحتراق نحو الهدف"، وأضاف أن فولكسفاجن لا يمكنها أن تتصدى لكل شيء بنفسها " وعملية التحول ستؤدي بوجه عام إلى نماذج أخرى من التعاون تتجاوز حدود مجال السيارات".

من جانبه، قال جونار كيليان، رئيس قسم الموارد البشرية في المجموعة، إن الكثير من الزملاء جمعوا خبرات من تغييرات سابقة" والأهم بالدرجة الأولى الآن في التنقل الكهربائي هو إجادة التعامل مع التقنية الفائقة والعديد من العمليات الجديدة، وهذا يتطلب تأهيلات إضافية، كما يتعين التخلص من عراقيل في بعض الأحيان".

يشار إلى أن عدد المشاركين في دورات التأهيل في المجالات المستقبلية التي تنظمها فولكسفاجن في مصانع سيارات الركاب في ألمانيا، زاد بأكثر من الضعف من عام 2018 إلى 2019.