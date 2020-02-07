عراقيات يرفعن لافتة كتب عليها «مُدرسة مو مُندسة» خلال مشاركتهن في مظاهرة مناهضة للحكومة في البصرة

عراقيات يرتدين أقنعة واقية يرفعن لافتة كتب عليها «مُدرسة مو مُندسة » خلال مشاركتهن في مظاهرة

مناهضة للحكومة في البصرة أمس.