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أحداث في صور

عراقيات يرفعن لافتة كتب عليها «مُدرسة مو مُندسة» خلال مشاركتهن في مظاهرة مناهضة للحكومة في البصرة

"الفرنسية"
عراقيات يرتدين أقنعة واقية يرفعن لافتة كتب عليها «مُدرسة مو مُندسة » خلال مشاركتهن في مظاهرة
مناهضة للحكومة في البصرة أمس.
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