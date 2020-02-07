عراقيات يرتدين أقنعة واقية يرفعن لافتة كتب عليها «مُدرسة مو مُندسة » خلال مشاركتهن في مظاهرة
مناهضة للحكومة في البصرة أمس.
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- عراقيات يرفعن لافتة كتب عليها «مُدرسة مو مُندسة» خلال مشاركتهن في مظاهرة مناهضة للحكومة في البصرة
أحداث في صور
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