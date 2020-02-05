تراجع أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء على خلفية الطقس المعتدل في شرق البلاد، مقابل طقس أكثر برودة نسبيا في الغرب الأوسط بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسعار الغاز بسبب الطقس الدافئ، الذي أدى إلى تراجع الطلب على الطاقة للتدفئة، في الوقت الذي يشهد عادة أعلى معدل للطلب على الغاز. كما أن انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد في الصين أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، وهو ما يهدد باضطراب صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال في ظل تراجع أسعار التعاقدات الفورية للوقود في أوروبا وآسيا.

وقال توم سال كبير نواب رئيس قطاع تجارة الطاقة في شركة "آي.إن.تي.إل إف.سي ستون فاينانشال" إنه إذا ألغت الصين أي شحنات غاز طبيعي مسال من وارداتها بسبب الفيروس، فسيكون لذلك تأثير كبير على الأسعار في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أنه رغم أن الصين لا تستورد أي غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة مباشرة منذ حوالي عام؛ بسبب الحرب التجارية بين الجانبين، فإن إلغاء أي شحنات سيؤثر على الأسعار في السوق العالمية وبالتالي على أرباح المصدرين الأمريكيين.