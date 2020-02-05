النفط يقفز 3 % بفضل أنباء عن التوصل لعقار فعال لعلاج مصابي "كورونا"

قفزت أسعار النفط أكثر من 3 في المائة اليوم بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2 في المائة إلى 55.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6 في المائة إلى 50.93 دولار للبرميل. وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية أمس أن فريقا بحثيا في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنها بفعالية "التصدي لفيروس كورونا".

وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية. ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5 في المائة هذا العام. وفي اجتماع أمس استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" لمبعوث الصين لدي الأمم المتحدة في فيينا أمس لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا علي الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس آذار إلى فبراير. ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم الأربعاء التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في الاسبوع المنتهي في 31 يناير بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل. والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.