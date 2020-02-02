أرباح "أسمنت القصيم" تقفز 199 % بنهاية 2019 .. بلغت 360.7 مليون ريال

قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة أسمنت القصيم إلى 360.7 مليون ريال خلال العام 2019م مقابل 121 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 199%.

وبلغ الربح التشغيلي 379.9 مليون ريال خلال العام الماضي، مقابل 112 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بنمو 240%.

بينما بلغ إجمالي الربح 426.4 مليون ريال خلال العام السابق، مقابل 140 مليون ريال خلال العام قبل السابق بزيادة 204%.

وبلغت ربحية السهم بالريال 4.01ريال خلال العام الماضي، ومقابل 1.34 ريال خلال العام قبل السابق.