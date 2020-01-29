الأسهم السعودية تتراجع بوتيرة أقل نتيجة عمليات الشراء .. والسيولة عند 3.2 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة لتغلق عند 8166 نقطة فاقدة 12 نقطة بنحو 0.15 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" بنقطة واحدة 0.14 في المائة ليغلق عند 1126 نقطة. وجاء التراجع بوتيرة أقل من الجلسات السابقة، حيث شهدت السوق تداولات في المنطقة الخضراء، ما يعكس نشاط المشترين، واستمرار هذا النشاط سيوقف موجة التراجع ليبقي السوق متماسكة، والتداول فوق الدعم 8130 نقطة يبقي فرص العودة للربحية.

في جلسة اليوم ستظهر نتائج "سابك"، التي ستكون مؤثرة في حال جاءت مغايرة عن توقعات المتعاملين. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد، وتعد النتائج المالية أبرز العوامل الحالية المحركة للسوق.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8178 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8206 نقاط رابحا 0.34 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8153 نقطة فاقدا 0.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8166 نقطة فاقدا 12 نقطة 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 648 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 19 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 41 مليون سهم لتصل إلى 134 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.24 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 10 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 161 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "التطبيقات وخدمات التقنية". وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 0.95 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" 0.84 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 0.44 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.57 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.52 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.89 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 23 في المائة بقيمة 734 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 668 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بقيمة 369 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الفخارية" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 56.60 ريال، يليه "البحري" 4.1 في المائة ليغلق عند 36.80 ريال، وحل ثالثا "جبسكو" 4 في المائة ليغلق عند 17.14 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "ميدغلف" بنحو 8.9 في المائة ليغلق عند 20.76 ريال، يليه "متلايف" 5.2 في المائة ليغلق عند 17.48 ريال، وحل ثالثا "أسمنت اليمامة" 3.75 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 263 مليون ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 248 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 194 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية