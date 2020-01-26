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أخبار الشركات- محلية

"تداول" : بدء مرحلة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية لمجموعة السريع غدا الاثنين

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لمجموعة السريع التجارية الصناعية والتي سوف تبدأ يوم الاثنين 27 يناير على أن تنتهي فترة التداول في يوم الإثنين 3 فبراير مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 6 فبراير.

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