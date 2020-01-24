الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها مرتفعة بفعل نشاط الشركات الأوروبية

سجل المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا مستوى مرتفعا جديدا اليوم بعد توقعات قوية من إنتل وبيانات مشجعة لنشاط الشركات الأوروبية، في حين انحسرت المخاوف حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 70.30 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة عند 29230.39 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.56 نقطة أو 0.23 بالمئة مسجلا 3333.10 نقطة، وتقدم ناسداك 43.73 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 9446.21 نقطة، وفقا لـ"رويترز".