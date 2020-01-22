"اس تي سي" تربح 10.7 مليار ريال خلال 2019

أعلنت شركة الاتصالات السعودية النتائج المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 31-12-2019م (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 10,75 مليار ريال بانخفاض 0.2% عن العام 2018 والذي حققت فيه الشركة صافي ربح بلغ 10.78 مليار ريال.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال فترة 12 شهراً من العام 2019 بمبلغ 25 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1) ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 479 مليون ريال.

2)ارتفاع مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 1,207 مليون ريال نتيجةً لاستمرار الشركة بالاستثمار في البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس والألياف الضوئية وكذلك الاستثمارات الكبيرة في البرامج والأنظمة المتعلقة بخدمات الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وبرامج أمن المعلومات وأيضاً نتيجةً لتأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.

3) تسجيل اجمالي إيرادات ومصاريف أخرى بمبلغ (824) مليون ريال مقارنة مبلغ (417) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 371 مليون ريال بسبب إصدار الشركة صكوك دولية بمبلغ 1,250 مليون دولار أمريكي وإعادة تصنيف جزء من مصاريف عقود الايجار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.

4) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للفترة الحالية إيجاباً بمبلغ 766 مليون ريال.