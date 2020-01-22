الأسهم اليابانية تعاود الصعود بعد خسائر بسبب فيروس كورونا

سجل المؤشر نيكي القياسي تعافيا متواضعا عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء مع انحسار حالة الهلع التي أصابت المستثمرين بشأن فيروس كورونا في الصين رغم استمرار الطلب على الشركات التي لها علاقة بالصحة والضغط على القطاع السياحي.

وارتفع المؤشر نيكي 0.7 في المائة ليسجل 24031.35 نقطة ليعوض معظم الخسائر التي كبدها في الجلسة السابقة وبلغت 0.9 في المائة بينما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1744.13 نقطة. وامتد الفيروس الذي يسبب نوعا من الالتهاب الرئوي لمدن صينية أخرى من بينها شنغهاي وبكين وزاد عدد المرضى لأكثر من ثلاثة أمثاله. وظهرت المزيد من الحالات في دول أخرى من بينها الولايات المتحدة.

واستمر الدعم لأسهم شركات المنتجات الصحية. وزاد سهم ازايرث للملابس الواقية 23.9 في المائة بعد يوم من صعوده للحد الأقصى السموح به يوميا كما صعد سهم أوميكنشي لإنتاج الألياف 9.9 في المائة وكان قد ارتفع أيضا بالحد الأقصى المسموح به يوميا أمس.

وصعد سهم دايكن إندستريز، المصنعة لمنتجات مكيفات الهواء، 2.3 في المائة.

على الجانب الآخر، استمر الضغط على الأسهم التي لها علاقة بزائري اليابان.

ونزل سهم ايستان ميتسوكوشي هولدينجز واحدا بالمئة وهبط سهم بيك كاميرا 0.9 في المائة بسبب المخاوف من احتمال انخفاض عدد السائحين الصينيين لليابان.