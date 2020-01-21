التضخم يعود للمعدل الموجب لأول مرة في 12 شهرا مع تطبيق ضريبة "المشروبات المحلاة"

ارتفع معدل التضخم في السعودية 0.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهو أول ارتفاع له خلال 12 شهرا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، كان التضخم قد سجل انكماشا خلال 11 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 2.2 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.

ونتج الأثر بشكل رئيس من ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة المشروبات 5.2 في المائة، ومجموعة الأغذية 1.9 في المائة.

وتزامن ارتفاع أسعار المشروبات مع بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 50 في المائة ابتداء من مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

والمشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو عبارة عن جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

على الجانب الآخر، انكمش قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" 3.7 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن 4.2 في المائة.

وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة.

وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية للعام 2020، توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد توقع تسجيله معدلا سالبا عند - 1 في المائة في 2019.

ووفقا للبيان، من المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في عام 2022.

وفي 2019، انكمش التضخم - 1.9 في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في شباط (فبراير)، و- 2.1 في المائة خلال آذار (مارس)، و- 1.9 في المائة في نيسان (أبريل)، و- 1.5 في المائة في أيار (مايو)، و- 1.4 في المائة في حزيران (يونيو)، و- 1.3 في المائة في تموز (يوليو)، و- 1.1 في المائة في آب (أغسطس)، و- 0.7 في المائة خلال أيلول (سبتمبر)، و- 0.3 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، و- 0.2 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وأخيرا ارتفع 0.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة "كانون الثاني (يناير) 2018 وكانون الثاني (يناير) 2019".

ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. واختير عام 2013 سنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم النقل بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" بـ6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" بـ5.7 في المائة، و"التعليم" بـ4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" بـ3.4 في المائة، و"الصحة" بـ2.3 في المائة، والتبغ بوزن 0.7 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية