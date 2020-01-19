أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بتاريخ 16 يناير والخاصة بتأمين خدمة التنويم (حسب الطلب) للمرضى المحتاجين لرعاية طبية بسيطة بقيمة قدرها (278.5 مليون ريال) شاملة ضريبية القيمة المضافة ولمدة 3 سنوات.
- "رعاية" : ترسية منافسة "الحرس الوطني" بأكثر من 278 مليون ريال
- "عناية للتأمين" : تعيين الجزيرة للأسواق المالية مستشارا ماليا لتخفيض رأس المال
- "أسواق المزرعة" تجدد إتفاقية تسهيلات مصرفية مع "الراجحي" بقيمة 200 مليون ريال
- "عذيب" : 1 مارس الموعد الأخير لإتخاذ قرار بشان الخسائر أو ستعتبر الشركة منقضية
- الأسهم السعودية تنهي جلسة مطلع الأسبوع على تراجع طفيف
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
أضف تعليق