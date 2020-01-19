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أخبار الشركات- محلية

"رعاية" : ترسية منافسة "الحرس الوطني" بأكثر من 278 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني بتاريخ 16 يناير والخاصة بتأمين خدمة التنويم (حسب الطلب) للمرضى المحتاجين لرعاية طبية بسيطة بقيمة قدرها (278.5 مليون ريال) شاملة ضريبية القيمة المضافة ولمدة 3 سنوات.

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