مجموعة عمل الصحة لمجموعة العشرين تبحث تحديات أنظمة الرعاية

عقدت مجموعة عمل الصحة ضمن برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، في الفترة من 14-16يناير 2020 اجتماعها الأول بحضور وفود من دول أعضاء المجموعة والدول المدعوة الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع على مدار الأيام الثلاثة التحديات المشتركة والفرص المحتملة سعيا لتحديد الخطوات القادمة نحو إنشاء أنظمة صحية مستدامة تتمحور حول الإنسان.

وتركزت جلسات الاجتماع على الرعاية الصحية الحكيمة، والصحة الرقمية، وسلامة المرضى. كما تخلل الاجتماع كذلك نقاشات بناءة بشأن التأهب للأوبئة والتهديد الناشئ من مقاومة مضادات الميكروبات؛ وذلك استنادا إلى التقدم المحرز في الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين.



وعلى هامش الاجتماع، انعقد المؤتمر الدولي الأول لتسريع التحول نحو أنظمة صحية مستدامة من خلال تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة. من الخبراء ووفود الدول وممثلي ٌ وتميز المؤتمر بحضور نخبة المنظمات الدولية .واستعرض المتحدثون التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الخاصة بتنفيذ حلول "الرعاية الصحية الحكيمة".