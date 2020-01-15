الإمارات وروسيا تؤكدان على موعد اجتماع "أوبك+" في مارس

قالت الإمارات، العضو الخليجي الرئيسي في أوبك، وروسيا الحليفة للمنظمة اليوم إنها ما زالتا ملتزمتين بالاجتماع في مارس لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج في المستقبل.

كانت وكالة تاس الروسية للأنباء ذكرت عن مصدر لم تذكر اسمه اليوم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بدأوا مباحثات لتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى يونيو بدون عقد اجتماع في مارس.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين "لم يتواصل أحد معنا بشكل رسمي أو غير رسمي... نفترض أن هناك اتفاقات على أن نجتمع في مارس".

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي للصحفيين "اجتماعنا قريب، في مارس. توقعاتي للاجتماع أنه سيكون اجتماعا إيجابيا"، وفقا لـ"رويترز".

كما قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في السعودية، أكبر منتج في أوبك، أمس الاثنين إن أوبك+ ستجتمع في مارس وإن من السابق لأوانه قول ما القرار الذي سيُتخذ.

واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر على خفض الإمدادات 1.7 مليون برميل يوميا في 2020.