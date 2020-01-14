جيه.بي مورجان يحقق ربحا سنويا قياسيا مع انتعاش تداول السندات

أعلن جيه.بي مورجان تشيس اند كو اليوم عن أكبر ربح سنوي له على الإطلاق مع انتعاش أنشطته في مجال تداول السندات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مما يبعث على التفاؤل حيال البنوك الأمريكية الكبيرة التي تعلن نتائجها هذا الأسبوع بحسب ما ذكرت "رويترز".

وارتفعت الإيرادات في جميع الأنشطة الأربعة الرئيسية للبنك إلا واحدا هو الأعمال المصرفية التجارية.

وقفزت إيرادات تداول السندات 86 في المائة عنها قبل سنة عندما كانت الأسواق تعاني من تراجع حاد أوقدت شرارته المخاوف بشأن التجارة والنمو العالمي. وزادت الإيرادات من أسواق الأسهم 15 في المائة إلى 1.5 مليار دولار.

وقفزت إيرادات وحدة خدمات الشركات وبنك الاستثمار، التي تشمل أعمال التداول وتعهدات التغطية، 31 في المائة إلى 9.47 مليار دولار.

وزاد صافي ربح البنك إلى 8.52 مليار دولار بما يعادل 2.57 دولار للسهم في ربع السنة المنتهي 31 ديسمبر، من 7.07 مليار دولار أو 1.98 دولار للسهم قبل سنة. وزاد صافي الإيرادات تسعة في المائة إلى 29.21 مليار دولار.

وبحسب بيانات رفينيتيف، توقع المحللون في المتوسط أن يحقق البنك 2.35 دولار للسهم بإيرادات 27.94 مليار دولار.

وتراجع صافي دخل الفائدة اثنين في المائة إلى 14.3 مليار دولار.