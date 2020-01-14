كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطا إيرانيا في ديسمبر

أظهرت بيانات أولية من الجمارك الكورية الجنوبية اليوم عدم استيراد سول أي كميات من النفط الخام الإيراني في ديسمبر ولا قبل عام.

واستورد خامس أكبر مشتر للخام في العالم 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 12.4 مليون طن قبل سنة، وفقا للأرقام بحسب ما ذكرت "رويترز".

تصدر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في وقت لاحق من الشهر عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية. وتُعد أرقام المؤسسة معيار الصناعة فيما يتعلق بواردات كوريا من الخام.

