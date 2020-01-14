بورصات الخليج تصعد بدعم القطاع المالي

أغلقت بورصات الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء في مكاسب قادتها بورصة الكويت، مدعومة بأسهم القطاع المصرفي في ظل صعود أسعار النفط، بينما تلقت بورصة مصر الدعم من سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة هناك.

وصعدت أسعار النفط لتنهي تراجعا دام لأربعة أيام، إذ تستعد الولايات المتحدة والصين لتوقيع اتفاق تجارة مرحلي.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.67 بالمئة إلى 64.63 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 58.40 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.4 بالمئة. وتقدم سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة، بينما زاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 بالمئة.

وأغلق سهم عملاق النفط أرامكو السعودية مرتفعا 0.3 بالمئة عند 34.9 ريال، معوضا الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من اليوم.

ومن الأسهم الصاعدة الأخرى، قفز سهم شركة اتحاد مصانع الأسلاك 5.5 بالمئة بعد أن أعلنت ارتفاعا في ربحها السنوي.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت، التي استأنفت التعاملات بعد توقف ليومين حدادا على وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، على ارتفاع 1.9 بالمئة.

وصعد سهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 2.2 بالمئة و1.6 بالمئة على الترتيب.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة، إذ تقدم سهم بنك أبوظبي الأول 1.4 بالمئة وقفز سهم الدار العقارية 3.7 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة دبي واحدا بالمئة بفضل زيادة 2.7 بالمئة في سهم شركة إعمار العقارية القيادي.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.4 بالمئة، إذ زاد سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل في السوق 0.6 بالمئة، بينما صعد سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 0.7 بالمئة بعد أن قالت إنها أضافت 770 مليون دولار إلى دفتر مشاريعها في الربع الرابع من العام.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8475 نقطة.

أبوظبي.. صعد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 5169 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر واحدا بالمئة إلى 2803 نقاط.

الكويت.. زاد المؤشر 1.9 بالمئة إلى 7062 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 1620 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 13757 نقطة.