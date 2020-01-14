فتحت الأسهم الأمريكية شبه مستقرة اليوم الثلاثاء، مع توقف المستثمرين لالتقاط الأنفاس عقب موجة صعود قياسية بفضل حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، في حين أعلنت البنوك الأمريكية الكبيرة نتائج متباينة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 11.55 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة إلى 28895.50 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.78 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 3285.35 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 3.32 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 9270.61 نقطة.
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- الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها مستقرة بعد نتائج متباينة للبنوك الكبيرة
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