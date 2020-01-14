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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم اليابانية تصعد في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

الاقتصادية من الرياض

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 176.24 نقطة أو ما يعادل 0.74% ليصل إلى24026.81 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي(02:30 بتوقيت جرينتش)،بحسب ما نشرت"الالمانية"  .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.61 نقطة، أو0.27% ، ليصل إلى1739.77 نقطة.

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الاسهم اليابانية

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