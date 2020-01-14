«سكني» يسلم 8452 أرضا مجانية لمستفيديه خلال ديسمبر

سلم برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خلال شهر ديسمبر الماضي 8452 قطعة أرض سكنية مجانية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في مختلف مناطق المملكة، وذلك تمهيدا لبدء بنائها.

وبحسب البرنامج، أسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال منصة "سكني" الإلكترونية، التي تضم تطبيقا وموقعا إلكترونيا، يمكن المستفيد من تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونيا بدءا من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" في بيان، أن التسليم شمل 3425 أرضا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، و777 مواطنا تم تسليمهم في منطقة الرياض، إضافة إلى 835 أرضا في منطقة القصيم، و47 في منطقة نجران، و933 مواطنا استلموا أرضهم المجانية في المنطقة الشرقية.

وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 231 أرضا، بينما تسلم 276 مواطنا أراضا مجانية في منطقة الجوف، كذلك تسلم 26 مواطنا في منطقة الحدود الشمالية أراضا مجانية، و252 مواطنا في حائل، و1184 مواطنا في منطقة عسير، كما سلم البرنامج 127 أرضا سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية، التي تم تسليمها 106 أراض، و233 أرضا في منطقة جازان.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات راوحت ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية.

وبين "سكني" أن الأراضي المجانية، التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية، التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضا فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد سلم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال عام 2019، من بين 137.906 قطع أراض وفرها للحجز إلكترونيا ضمن 146 مخططا، فيما يستهدف البرنامج العام الجاري 2020 تطوير 72 مخططا جديدا توفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولا مؤهلا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.