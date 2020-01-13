الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق

افتتحت الأسهم الأمريكية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون توقيع اتفاق تجارة مرحلي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك بدء موسم أرباح الربع الرابع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 45.24 نقطة بما يعادل 0.16 %إلى 28869.01 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 5.78 نقطة أو 0.18 %إلى 3271.13 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 34.86 نقطة أو 0.38 %إلى 9213.72 نقطة.