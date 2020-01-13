الرميان: دخلنا عصرا جديدا للطاقة مليئا بالتحديات

قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية إن قطاع الطاقة دخل بحلول العام الجاري عصرا جديدا مليئا بالتحديات، وخاصة في ظل المقاربات الخاطئة حول الاستغناء عن مزيج الطاقة التقليدي، والتوجه لمصادر طاقة جديدة خلال سنوات قليلة.

وأوضح الرميان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2020 اليوم الاثنين في الظهران شرق المملكة، أن مثل تلك المقاربات لها آثار استراتيجية جدية على مستقبل أمن قطاع الطاقة العالمي.

وأضاف أن التغيرات الكبرى في مجال الطاقة تأخذ وقتا طويلا لتتحقق على أرض الواقع، مبينا أن قطاع الطاقة التقليدي لا يواجه حاليا منافسة حقيقية من الطاقة البديلة.

وأكد الرميان على أهمية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في نجاح قطاع الطاقة واستدامته، ليستطيع تأمين الطاقة حتى في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا للتخفيف من الأثر البيئي للنفط والغاز وتوفير طاقة بأسعار مناسبة.

وأوضح أن ذلك سيخلق فرصا كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة العالمي، لإحراز التقدم في تلبية التطلعات بخصوص مزيج طاقة نظيف وصديق للبيئة.